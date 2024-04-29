Мать погибших в пожаре детей умерла в больнице в Атырауской области

В Атырауской области мать двоих погибших в пожаре детей умерла в реанимации. У женщины было обожжено более 90% кожного покрова, передает "Мой город" со ссылкой на управление здравоохранения региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 26 апреля в 3.30 в реанимационном отделении скончалась и мать детей, которые ранее погибли в пожаре.

Женщина получила 90-95% ожогов кожного покрова. Врачи оценивали ее состояние как тяжелое.

Что касается мужчины, то он в сознании, находится в Индерской районной больнице. Он получает лечение. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, 25 апреля в 05.37 утра в 112 поступило сообщение о том, что в одном из пятиэтажных жилых домов в поселке Индербор в Атырауской области произошел пожар. Прибывшие на место спасатели обнаружили тела погибших детей 10 и 7 лет. Также они нашли их 28-летнюю мать и 30-летнего мужчину в бессознательном состоянии. Пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение районной больницы.

Следственно-оперативная группа районного отдела полиции обнаружила на месте происшествия емкость с остатками горючего. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого в убийствах задержали "по горячим следам" по пути следования в Уральск и водворили в изолятор временного содержания. Полицейские ведут досудебное расследование.