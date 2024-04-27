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Экс-сотрудник прокуратуры Мангистау получил условный срок за смерть человека

Опубликовано:

Прокурор сидит на рабочем месте
Прокурор. Иллюстративное фото: facebook.com/GenProkRK

В Сети появилась информация о том, что экс-заместитель прокурора Мунайлинского района Мангистауской области получил условный срок за избиение замглавы управления госдоходов Актау, который затем скончался. Приговор прокомментировали в Мангистауском областном суде, передает NUR.KZ.

В Сети указывается, что в Актау экс-заместитель прокурора Мунайлинского района избил в кафе заместителя городского управления госдоходов, в результате чего последний скончался.

"Суд приговорил экс-прокурора к 1,5 годам условно и отпустил домой, потому что госслужащим категорически нельзя в тюрьму, а остальным можно", - говорится в публикации.

Мангистауский областной суд на своей официальной странице в Facebook прокомментировал это дело.

Здесь рассказали, что органом досудебного расследования мужчина обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего по неосторожности (ст.106 ч.3 УК РК).

Судом установлено, что в декабре 2023 года обвиняемый, вступив в словесный конфликт с потерпевшим, нанес ему тяжкие телесные повреждения - ударил ногой в бедро и кулаком в голову. В результате последний упал на землю и, не приходя в сознание, скончался от полученных травм.

Вина подсудимого была доказана показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими материалами дела.

Государственный обвинитель в прениях изменил предъявленное обвинение и просил признать мужчину виновным в совершении преступления по ст.104 ч.1 УК РК (Причинение смерти по неосторожности).

В суде отметили, что дело было рассмотрено в пределах измененного обвинения.

"Суд при назначении наказания признал чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении троих малолетних детей, один из которых является инвалидом третьей группы. Отягчающих ответственность обстоятельств не установлено", - пояснили в суде.

В результате мужчину признали виновным по ст.104 ч.1 УК РК и приговорили к 1 году 6 месяцам ограничения свободы.

В суде добавили, что приговор еще не вступил в законную силу. В настоящее время дело находится на рассмотрении в апелляции.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что в Мангистау мужчина умер после драки с экс-сотрудником прокуратуры.

По данным надзорного органа региона, после потасовки пострадавший попал в больницу, а менее чем через неделю скончался от полученных травм. Против экс-сотрудника прокуратуры Мангистауской области завели уголовное дело по ч.3 ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый с санкции суда был взят под стражу.

Добавим, что согласно ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

А в соответствии с ч.1 ст.104 УК РК причинение смерти по неосторожности наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2092136-eks-sotrudnik-prokuratury-mangistau-poluchil-uslovnyy-srok-za-smert-cheloveka/

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