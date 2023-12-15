Мужчина умер после драки с экс-сотрудником прокуратуры в Мангистау

Житель Мангистауской области скончался в больнице после драки с бывшим сотрудником прокуратуры. В отношении последнего возбудили уголовное дело, передает Lada.kz.

Как сообщили в прокуратуре Мангистауской области, примерно в 04:00 10 декабря между гражданином Б. и бывшим сотрудником областной прокуратуры произошла потасовка. В результате первый попал в больницу, а менее чем через неделю умер от полученных травм.

Теперь экс-сотрудника прокуратуры Мангистауской области подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 106 части УК РК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Подозреваемый с санкции суда взят под стражу сроком на 2 месяца. Ход расследования находится на контроле", – рассказали в прокуратуре области.

Добавим, согласно части 3 статьи 106 УК РК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.