Информацию о маньяке в Семее опровергли в полиции

В соцсетях появилась информация, что в Семее орудует маньяк, который нападает на девушек. В областной полиции прокомментировали эту информацию порталу Abai News.

Как сообщает издание, среди горожан начала распространяться рассылка с предупреждением о появлении некоего маньяка, который якобы орудует в районе Новостройки, Мясокомбината, Юности и "Новой дороги.

"Он обитает в этих районах. Нападает сзади, и, угрожая ножом отбирает деньги. Бьет, пытается изнасиловать", — говорится в рассылке.

В Департаменте полиции области Абай журналистам сообщили, что уже приняли меры по проверке данной информации.

"В результате проведенных работ было установлено, что сообщения о нападениях на девушек в левобережной части города не соответствуют действительности", - заявили в правоохранительных органах.

Кроме того, стражи порядка напомнили об уголовной ответственности за распространение ложной информации.

Напомним, согласно статье 274 УК РК, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (345 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Согласно части 2 этой статьи, то же деяние, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения; с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.