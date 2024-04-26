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Эзотерика

Учительницу убили в собственной квартире в Уральске

Опубликовано:

Надежда Никитина
Надежда Никитина. Фото: с сайта mgorod.kz

25 апреля в собственной квартире было найдено тело убитой жительницы Уральска. Выяснилось, что женщина работала учителем начальных классов, передает "Мой город".

Соседи и старшая по дому рассказали, что покойная всю свою сознательную жизнь работала учителем начальных классов. По их словам, она была добрым, ответственным и отзывчивым человеком.

Старшая по дому Алия Искалиева поделилась, что 24 года назад практически одновременно с погибшей они заселились в свои квартиры в одном доме. С тех пор женщины активно принимали участие в жизни двора и дома. С помощью Надежды Никитиной обычный подъезд превратился в уютную галерею.

"Дом у нас маленький, но дружный. Она была лидером, собирала деньги, подкидывала идеи. Очень добродушный, ответственный, хороший человек. Мы с ней 24 года рядом жили. Она недавно похоронила свою маму, вот на днях было девять дней. Отец у нее старенький, она за него всегда очень переживала и ездила к нему.

С мужем у нее 10 лет назад случился несчастный случай. У нее две дочери, брат и внуки остались. Она была очень хорошей женщиной. Работала в школе учителем начальных классов. В этом году ей должно было исполниться 60 лет, она прекрасно выглядела, совсем не на свой возраст. Я в шоке, в голове не укладывается эта картина перед глазами", - говорит Алия Искалиева.

В городском отделе образования сообщили, что покойная была пунктуальным и ответственным педагогом. Общий стаж работы учителем - 40 лет, из них 35 лет она проработала в одной школе.

Сотрудники школы №9, где работала Надежда Никитина, разместили пост в социальной сети, чтобы выразить свои соболезнования.

"25 апреля скоропостижно скончалась Никитина Надежда Владимировна - учитель начальных классов, проработавшая в нашей школе с ее основания. За время работы Надежда Владимировна воспитала не одно поколение детей, была профессионалом своего дела, любимым учителем для сотен мальчишек и девчонок. Невосполнимая потеря и трагедия для близких. Коллектив школы выражает соболезнования родным и близким и скорбит вместе с вами", - написали коллеги.

В ДП ЗКО проинформировали, что дело расследуется по статье 99 УК РК (Убийство). Другие подробности в ведомстве не разглашали, так как идут оперативно-розыскные мероприятия.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

Недавно в Актобе в одной из квартир по улице Маресьева было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. По данным полиции, при задержании подозреваемый оказал активное сопротивление, ранил правоохранителя и скрылся на машине.

Во время преследования водитель совершил столкновение с несколькими автомобилями и на автодороге Актобе - Болгарка его машина перевернулась. Мужчину удалось задержать. По факту убийства начато досудебное расследование.

Позже стало известно, что погибшая работала врачом-терапевтом в приемном отделении Актюбинского медицинского центра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2091989-uchitelnicu-ubili-v-sobstvennoy-kvartire-v-uralske/

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