ОПГ вынесли приговор в СКО

В Северо-Казахстанской области осудили преступную группу, занимавшуюся незаконной охотой. Они причинили ущерб более 68 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, 23 апреля 2024 года вступил в законную силу приговор по делу о незаконной охоте в составе организованной преступной группы (ч.1, 2 ст.262, п.1 ч.6 ст.337 УК РК).

"В суде при наличии неопровержимых доказательств четверо привлекаемых лиц свою вину в совершенных преступлениях отрицали, в содеянном не раскаялись", - отметили в прокуратуре СКО.

Несмотря на это, государственное обвинение доказало, что четверо жителей Петропавловска в период с осени 2022 года по февраль 2023 года совершили незаконный отстрел 53 косуль в окрестностях Петропавловска, причинив ущерб государству на сумму более 68 млн тенге.

Петропавловский городской суд, согласившись с мнением прокурора, осудил всех к реальному лишению свободы от 8 до 11 лет, взыскав с них причиненный материальный ущерб.

Отметим, что по ч.1 ст.262 УК РК создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Согласно ч.2 ст.262 УК РК участие в организованной группе или преступной организации наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

В соответствии с п.1 ч.6 ст.337 УК РК незаконная охота, совершенная преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Напомним, в конце февраля 2023 года сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП СКО задержали жителей Петропавловска, подозреваемых в незаконной охоте в особо крупном размере. Суд над четырьмя браконьерами начался в августе 2023 года.