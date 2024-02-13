Срок получила ОПГ из Петропавловска, убившая более 50 косуль

В Петропавловске четыре браконьера, в составе организованной преступной группы отстрелившие 53 косули, приговорены к длительным срокам лишения свободы, передает корреспондент NUR.KZ.

В конце февраля 2023 года сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП СКО задержали жителей Петропавловска, подозреваемых в незаконной охоте в особо крупном размере.

Как тогда рассказали в полиции, при проверке информации о наличии незарегистрированного оружия у одного из жителей Петропавловска стражи порядка остановили на трассе Челябинск - Новосибирск автомашину ВАЗ-2115 под управлением 28-летнего горожанина. В машине находились еще двое петропавловцев 29 и 30 лет.

В багажнике обнаружились два незарегистрированных гладкоствольных ружья, охотничье снаряжение и четыре туши косули. В ходе дальнейших мероприятий из домика в одном из дачных обществ Петропавловска были изъяты еще две туши и 41 шкура косули, 119 копыт, 12 голов животных. Позже был задержан еще один подельник задержанных.

Суд над четырьмя браконьерами начался в августе 2023 года. Один из подсудимых был признан создателем и руководителем преступной группы, он предан суду по ч. 1 ст. 262 УК РК (создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею) и по п. 1 ч. 6 ст. 337 УК РК (незаконная охота, совершенная преступной группой).

Остальных троих привлекли к ответственности за участие в организованной группе, а также незаконную охоту преступной группой, с применением огнестрельного оружия, автотранспортных средств, с причинением крупного ущерба.

Суд установил, что эта четверка с осени 2022 года по 27 февраля 2023 года на окраинах города Петропавловска отстрелила 53 особи сибирской косули. Таким образом браконьеры причинили крупный ущерб РГУ "Северо-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК" в размере более 68 млн тенге.

Прокурор просил назначить каждому из подсудимых наказание в виде реального лишения свободы. Подсудимые вину не признали, один просил оправдать полностью, трое не признали создание и участие в преступной группе и просили переквалифицировать их действия на "незаконную охоту с причинением крупного ущерба".

Суд признал обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание троих подсудимых, наличие у них малолетних детей. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

У организатора же смягчающих обстоятельств судом не установлено, а отягчающими обстоятельствами признаны опасный рецидив преступлений и особо активная роль в совершении уголовных правонарушений.

В итоге Петропавловский городской суд под председательством судьи Тахмины Собировой признал подсудимых виновными и окончательно приговорил организатора преступной группы к 11 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, остальных троих подсудимых - к 8 годам лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

Осужденные лишены права заниматься деятельностью, связанной с охотой.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Отметим, что по ч. 1 ст. 262 УК РК создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

В соответствии с ч. 2 ст. 262 УК РК, участие в организованной группе или преступной организации наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Согласно п. 1 ч. 6 ст. 337, незаконная охота, совершенная преступной группой наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.