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Павлодарец пригласил девушку домой и пожалел

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Свидание
Мужчина и женщина. Иллюстративное фото: prpicturesproduction / Getty Images

Житель Павлодара познакомился с девушкой в интернете, пригласил ее к себе в гости, а в результате лишился телефона и денег, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в полицию Павлодара обратился житель города.

Мужчина пояснил, что в интернете познакомился с девушкой, которую пригласил к себе домой для совместного времяпровождения, но после ее ухода он обнаружил пропажу своего сотового телефона.

Получив приметы, полицейские установили личность и местонахождение гостьи павлодарца.

"Следствием установлено, что девушка время зря не теряла, успев с банковского приложения телефона мужчины перевести себе 57 тыс. тенге, а сотовый телефон сдала в ломбард. Вырученные деньги потратила на собственные нужды. В настоящее время уголовное дело передано в суд", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Как отмечают полицейские, 59% краж сотовых телефонов совершаются знакомыми, пришедшими в гости, родственниками, которые могут воспользоваться доверчивостью владельца техники и перед уходом совершить кражу.

Ранее в столице девушка лишилась телефона, денег, косметики и украшений после того, как провела вечер с новым знакомым. По информации полиции, пара была в квартире астанчанки, где вместе употребляли спиртные напитки. Стражи порядка задержали подозреваемого в краже.

А другая жительница Астаны сообщила в полицию о пропаже золотой цепочки после свидания в гостинице с новым знакомым. Утром, когда женщина проснулась, она не смогла найти свое украшение стоимостью около 250 тыс. тенге. Подозреваемого в краже задержали, он дал признательные показания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2091701-pavlodarec-priglasil-devushku-domoy-i-pozhalel/

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