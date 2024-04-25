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Сотрудника лаундж-бара задержали прямо на рабочем месте в Алматы

Опубликовано:

Задержание
Задержание. Фото: gov.kz

В Алматы по инициативе прокуратуры прошла спецоперация в лаундж-баре - правоохранители задержали работника заведения, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, сотрудниками УБОП пресечена деятельность по распространению наркотических средств в одном из ночных увеселительных заведений Алматы.

"В результате спецоперации задержан 21-летний работник (кальянщик) лаундж-бара, который на рабочем месте сбывал синтетический наркотик "мефедрон".

В настоящее время проводится следствие", - говорится в сообщении.

Ранее правоохранители провели спецоперацию в еще одном заведении Алматы - тогда в одном из ночных клубов столицы задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в сбыте наркотиков.

За несколько дней до этого в Алматы были задержаны два иностранца - граждане Индии и Пакистана. По версии следствия, они развернули наркобизнес в южной столице Казахстана.

Добавим, что, согласно статье 297 Уголовного кодекса РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

При этом, если преступления, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, были совершены:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
  • должностным лицом с использованием служебного положения;
  • посредством использования электронных информационных ресурсов;
  • в общественном месте, -

они наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", - говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2090870-rabotnika-nochnogo-kluba-zaderzhali-pryamo-na-rabochem-meste-v-almaty/

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