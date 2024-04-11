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Мужчину с наркотиками задержали в одном из ночных клубов в Алматы (видео)

Опубликовано:

Задержание подозреваемого
Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

Предполагаемый наркосбытчик задержан в одном из ночных клубов Алматы - у него обнаружили запрещенные вещества, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Спецоперация была проведена сотрудниками управления по противодействию наркопреступности при содействии полицейского спецназа.

42-летнего мужчину задержали в одном из ночных клубов южной столицы.

Согласно оперативным данным, подозреваемый занимается доставкой наркотических средств в заведение и дальнейшим их сбытом.

"В ходе личного обыска фигуранта изъят полиэтиленовый пакет с веществом бежевого цвета, со специфическим запахом. Установлено, что незадолго до задержания наркоделец успел продать зелье посетителю этого ночного клуба. В автомашине, на которой передвигался подозреваемый, были обнаружены еще несколько свертков с “синтетикой”, готовые к продаже, электронные весы и другой “лабораторный” инвентарь", - заявил и.о. заместителя начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.

Подозреваемый взят под стражу.

Напомним, на днях в Алматы двух иностранных граждан задержали полицейские по подозрению в наркопреступлении - была проведена спецоперация. По информации МВД, изготовлением и распространением запрещенных веществ занимались граждане Пакистана и Индии - один "варил", а второй - распространял.

А в Астане на прошлой неделе осудили семь членов одной семьи - они наладили бизнес по продаже наркосодержащего мака в нескольких городах Казахстана. Опийный мак продавался под видом пищевого в магазинах осужденных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2083013-muzhchinu-s-narkotikami-zaderzhali-v-odnom-iz-nochnyh-klubov-v-almaty-video/

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