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Судье вынесли приговор в Алматинской области

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Судья выносит приговор
Судья. Иллюстративное фото: Zolnierek / Getty Images

В Алматинской области судья Талгарского районного суда Байгалиев и пристав того же суда Раймбеков осуждены за коррупцию, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

"Илийским районным судом Алматинской области оглашен приговор в отношении судьи Талгарского районного суда Байгалиева А.Б. и пристава этого же суда Раймбекова К.Ж.", - сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК.

По данным ведомства, судья признан виновным в получении взятки в размере 2 млн тенге при посредничестве судебного пристава за изменение условий прохождения принудительных мер медицинского характера в отношении лица, совершившего особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности малолетней.

Байгалиев осужден к 4 годам лишения свободы, его посредник Раймбеков - к штрафу в размере 20 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Как отметили в Антикоре, в соответствии со ст.41 УК РК при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В ведомстве напомнили, что 17 января судья Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области Абдрахманов также был осужден к 4 годам лишения свободы за коррупцию.

Как ранее сообщали в Антикоре, служитель Фемиды обвинялся в получении взятки от предпринимателя при пособничестве руководителя отдела взимания Управления государственных доходов Карасайского района Асилбекова за признание банкротами двух ТОО.

При этом Асилбекову было назначено наказание в виде штрафа в сумме 122,5 млн тенге. Взяткодатель осужден к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2090483-sude-vynesli-prigovor-v-almatinskoy-oblasti/

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