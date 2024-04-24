Подростка подозревают в изнасиловании девочки в Туркестанской области
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В Туркестанской области проводится расследование по факту противоправных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Facebook, инцидент произошел в Толебийском районе.
"Подозреваемый - несовершеннолетний местный житель, задержан и водворен в ИВС", - отметили в ДП Туркестанской области.
Возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия с назначением экспертиз. Выясняются все обстоятельства.
"Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что дело находится на контроле у руководства ДП Туркестанской области.
Напомним, ранее стало известно, что подросток из Актобе вступил в интимные отношения с девочкой на год старше. За сексуальную связь несовершеннолетних отвечать пришлось взрослым. Суд оштрафовал мать 14-летнего мальчика на 48 300 тенге за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2090345-podrostka-podozrevayut-v-iznasilovanii-devochki-v-turkestanskoy-oblasti/