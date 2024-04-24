Подростка подозревают в изнасиловании девочки в Туркестанской области

В Туркестанской области проводится расследование по факту противоправных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Facebook, инцидент произошел в Толебийском районе.

"Подозреваемый - несовершеннолетний местный житель, задержан и водворен в ИВС", - отметили в ДП Туркестанской области.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия с назначением экспертиз. Выясняются все обстоятельства.

"Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что дело находится на контроле у руководства ДП Туркестанской области.

Напомним, ранее стало известно, что подросток из Актобе вступил в интимные отношения с девочкой на год старше. За сексуальную связь несовершеннолетних отвечать пришлось взрослым. Суд оштрафовал мать 14-летнего мальчика на 48 300 тенге за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.