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Подростка подозревают в изнасиловании девочки в Туркестанской области

Опубликовано:

Задержанный
Подросток в наручниках. Иллюстративное фото: jabejon / Getty Images

В Туркестанской области проводится расследование по факту противоправных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Facebook, инцидент произошел в Толебийском районе.

"Подозреваемый - несовершеннолетний местный житель, задержан и водворен в ИВС", - отметили в ДП Туркестанской области.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия с назначением экспертиз. Выясняются все обстоятельства.

"Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что дело находится на контроле у руководства ДП Туркестанской области.

Напомним, ранее стало известно, что подросток из Актобе вступил в интимные отношения с девочкой на год старше. За сексуальную связь несовершеннолетних отвечать пришлось взрослым. Суд оштрафовал мать 14-летнего мальчика на 48 300 тенге за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2090345-podrostka-podozrevayut-v-iznasilovanii-devochki-v-turkestanskoy-oblasti/

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