Актюбинку оштрафовали за интимную связь сына-подростка со сверстницей

Подросток из Актобе вступил в интимные отношения с девочкой на год старше. За это суд оштрафовал его мать на 48 300 тенге, передает "Диапазон".

Как сообщает издание, пикантное дело рассмотрели в суде по делам несовершеннолетних в Актобе.

38-летнюю актюбинку обвинили в административном правонарушении по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка".

По информации суда, 14-летний сын женщины дома вступил в половую связь с 15-летней девочкой. За сексуальную связь подростков отвечать пришлось взрослым.

Мама мальчика в суде признала вину, объясняла, что не усмотрела за сыном. Она обещала лучше следить за его воспитанием.

Суд принял во внимание признание вины, материальное положение семьи и наказал правонарушительницу штрафом на 30 процентов ниже, чем предусмотрено санкцией статьи.

Отметим, что по ч.1 ст.27 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Согласно ч.2 ст.127 КоАП РК, неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего, совершенное повторно после наложения административного взыскания, влечет штраф 15 МРП (55 380 тенге) либо административный арест до 5 суток.

Если эти деяния повлекли употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, то для родителей, опекунов, воспитателей и педагогов предусмотрен штраф в 20 МРП (73 840 тенге) или административный арест на срок до 10 суток.