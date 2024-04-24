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Девушка при странных обстоятельствах выпала из окна в Актобе

Опубликовано:

Анна Галенко
Анна Галенко. Кадр из видео: КТК

Полиция Актобе разбирается в странном происшествии. Из окна третьего этажа съемной квартиры выпала молодая женщина. Родные уверены: ей в этом помогли, передает телеканал КТК.

Елена Галенко не находит себе места. Женщине позвонили среди ночи из полиции и сообщили, что ее 22-летняя дочь выпала с третьего этажа и попала в больницу.

Оказывается, в этом доме Анна была со своим знакомым. Он же находился рядом с окровавленной девушкой, когда она уже лежала на земле. Но, со слов матери, даже не пытался ей помочь.

"Этот, который рядом с ней сидел, парень, заставлял сказать: "Скажи, что ты сама упала". Она просила его вызвать "скорую". Мне, говорит, больно. Он не обращал внимания на ее слова и заставлял: "Скажи, что ты сама упала!" Она моя дочь! У нее есть сын трехлетний. Она сама никак не могла. Нет!" - заявила мать девушки.

Все это Елене Галенко рассказала жительница дома. Она услышала стоны той ночью и была шокирована, увидев лежащую на земле Анну. Выбежала на улицу, а затем вызвала скорую помощь и полицию. Ей действительно показалось странным поведение знакомого Анны.

"Уже после 12-ти я услышала такой тупой звук, как будто что-то такое тяжелое бросили, как мешок с чем-то. И после этого услышала, как хлопнули окно, пластиковое окно, как будто резко закрыли силой. И кто-то стонал. Она просила этого парня вызвать "скорую". Он не вызывал. Я вызвала, естественно", - рассказала женщина.

Что происходило на самом деле в арендованной квартире, как мать-одиночка оказалась в компании мужчины и действительно ли он виноват в случившемся, выясняет следствие.

В полиции заявили, что по делу задержаны двое мужчин. Кто второй, пока не уточняют. Расследование проводится по статье "Доведение до самоубийства".

"Все участники данного инцидента доставлены в отдел полиции. В настоящее время с их участием проводятся следственные действия. Согласно материалам уголовного дела, как потерпевшая, так и доставленные лица ранее знакомы", - сообщил начальник управления полиции Актобе Асет Калиев.

Анна уже перенесла операцию. Но врачи говорят: ей еще не раз придется ложиться на хирургический стол. И вообще, неизвестно, вернется ли молодая мать к полноценной жизни.

"При поступлении диагноз: множественные травмы, перелом костей таза, открытый вывих предплечья слева. Экстренно взяли в операционную, сделан диагностический лапароцентез, при котором поврежденных органов не выявлено. Наложен аппарат фиксации на таз с целью стабилизации", - рассказал врач-травматолог Жаслан Урумбаев.

Трехлетний сын Анны еще не знает, что случилось с мамой. Родные пока ничего не говорят ребенку. Когда девушка вернется домой - большой вопрос. Впереди ее ждут долгая реабилитация и восстановление. Семья же надеется, что полиция разберется во всем и, если в произошедшем есть виновные, их накажут по всей строгости.

Источник: КТК

Ранее в одном из многоэтажных домов Алматы произошло ЧП: женщина выпала с верхнего этажа. По данному факту отделом полиции при УП Алмалинского района было начато досудебное расследование.

Также сообщалось, что в южной столице 19-летний парень выпал из окна 8-го этажа. Медики диагностировали у него множество переломов и травмы, но смогли спасти жизнь.

А в Кызылорде маленький мальчик, которого оставили одного, упал с высоты 4 этажа. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2090093-devushka-pri-strannyh-obstoyatelstvah-vypala-iz-okna-v-aktobe/

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