Женщина выпала из многоэтажки в Алматы

В одном из многоэтажных домов Алматы произошло ЧП: женщина выпала с верхних этажей. Инцидент подтвердили и прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео, предположительно, с места падения женщины, снятое очевидцами, появилось сразу в нескольких Telegram-каналах.

На кадрах видно, что на месте ЧП уже работает бригада скорой помощи, а рядом можно заметить скопление людей.

Происшествие прокомментировали в Департаменте полиции Алматы.

"По данному факту отделом полиции при УП Алмалинского района начато досудебное расследование. Обстоятельства будут установлены", - коротко сообщили корреспонденту NUR.KZ в ведомстве.

В июне прошлого года сообщалось о том, что 19-летняя студентка выпала из окна седьмого этажа многоэтажки в Актобе. Тогда загадочная смерть девушки вызвала резонанс в регионе. Родные не согласились с версией суицида и потребовали тщательного расследования.

Еще один случай произошел в июле, но уже в Караганде, где молодая девушка выпала из окна четвертого этажа - пострадавшая впала в кому.

В мае прошлого года в Костанае 13-летняя школьница по неосторожности выпала из окна четвертого этажа. Родителей девочки в это время дома не было. Она была доставлена в больницу с различными переломами.

А в августе в Костанайской области 16-летняя девушка попала в больницу с переломами после того, как выпала из окна пятого этажа заброшенного здания.