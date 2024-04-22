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Житель Уральска убил свою мать

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Мужчина держит в руке нож
Нож. Иллюстративное фото: Olga Evtushkova / Getty Images

В Уральске местный житель, поругавшись с матерью, нанес ей удар охотничьим ножом, от чего женщина умерла, передает NUR.KZ со ссылкой на Западно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, дело об убийстве (ч.1 ст.99 УК) рассматривал Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казахстанской области.

"1 ноября 2023 года ночью, примерно в 00.30, подсудимый, находясь по месту своего жительства в Уральске в состоянии алкогольного опьянения, ввязался в словесный конфликт со своей матерью, в ходе которого нанес охотничьим ножом один прямой удар в область правой груди потерпевшей, от полученного ножевого ранения последняя скончалась на месте", - установил суд.

Прокурор просил назначить мужчине окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы. Потерпевшая сторона вопрос назначения подсудимому наказания оставила на усмотрение суда. Сторона защиты просила о назначении подсудимому минимальной меры наказания.

Подсудимый свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

Приговором суда житель Уральска был признан виновным в совершении инкриминируемого ему особо тяжкого преступления.

При вынесении приговора учитывались характер, степень общественной опасности и тяжесть совершенного правонарушения, смягчающие и отягчающие обстоятельства по делу.

Основываясь на требованиях закона, суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы. Местом отбывания наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Гражданский иск потерпевшей стороной заявлен не был. Приговор суда вступил в законную силу 27 марта.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. 

В конце зимы в Уральске у одного из домов обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. По факту убийства Абайским отделом полиции начато досудебное расследование.

А в апреле жителей города взбудоражили слухи о теле без головы, якобы найденном в Уральске. В полиции подтвердили, что действительно обнаружили мертвого мужчину между двумя школами, но он не был обезглавлен. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2088911-zhitel-uralska-ubil-svoyu-mat/

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