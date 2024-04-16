Жителей Уральска взбудоражили слухи о теле без головы, якобы найденном в городе. В полиции подтвердили, что действительно обнаружили мертвого мужчину, но он не был обезглавлен, передает "Мой город".

В мессенджерах жители Уральска делятся информацией о том, что в городе якобы найдено обезглавленное тело.

"Убили мужчину. Полиция ищет голову", - пишут горожане.

Позже появилась информация о том, что голову якобы нашли в районе остановки "Универмаг". В мессенджерах даже стали рассылать некое видео.

Между тем в пресс-службе ДП ЗКО сообщили, что 15 апреля в 19.20 возле дома №20 по улице Акотау между школами №8 и №25 было обнаружено тело мужчины.

Стражи порядка выясняют обстоятельства произошедшего. Проводится расследование. При этом официальный представитель ведомства опроверг слухи о том, что тело было обезглавлено.

Напомним, 10 апреля в центре Уральска на территории завода было найдено тело умершего мужчины с видимыми телесными повреждениями. По данным полиции, погибшему на вид около 40 лет. Правоохранители завели уголовное дело по статье "Убийство".

Утром 2 февраля на улице Даулеткерея в Уральске также было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По факту убийства Абайским отделом полиции начато досудебное расследование.

А сегодня стало известно, что пожилую женщину без признаков жизни обнаружили прохожие на набережной в Усть-Каменогорске. В ДП ВКО предположили естественную причину смерти и отметили, что назначены экспертизы.