Казахстанца арестовали за то, что он вышел из дома после 10 вечера

В области Абай местного жителя отправили под арест за то, что он нарушил установленные ему правила надзора и покинул дом после 10 вечера, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении гражданина, освобожденного из мест лишения свободы и повторно привлеченного к ответственности за невыполнение правил административного надзора или установленных в отношении него судом ограничений (ч.2 ст.480 КоАП), рассматривалось в специализированном суде по административным правонарушениям.

В отношении мужчины был установлен административный надзор, согласно которому ему запрещается выходить из дома с 10 часов вечера до 6 часов утра.

"Гражданин, состоящий на профилактическом учете по категории "лицо, находящееся под действием гласного административного надзора", покидал свой дом в запрещенное судом время, также при освидетельствовании выявлен факт употребления каннабиноидов", - установил суд.

Постановлением суда мужчину признали виновным в совершении правонарушения и подвергли взысканию в виде административного ареста на 4 суток. Постановление вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.480 КоАП РК невыполнение лицом, освобожденным из мест лишения свободы, правил административного надзора или установленных в отношении него судом ограничений, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) или административный арест до 15 суток.

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