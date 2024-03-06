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23-летней казахстанке на 4 года запретили посещать кафе и рестораны

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Девушка в печали
Девушка грустит. Иллюстративное фото: Eakkarat Thiemubol / Getty Images

Жительницу Усть-Каменогорска осудили на 4 года ограничения свободы. Теперь 23-летняя девушка на этот срок не может посещать кафе и рестораны, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по ВКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Усть-Каменогорске девушка обещала доверчивым горожанкам недвижимость стоимостью ниже рыночной. Сумма ущерба оказалась значительной.

Выяснилось, что молодая жительница города знакомилась с потенциальными клиентами через подруг знакомых и предлагала услуги "риелтора". Полученные денежные средства она тратила на собственные нужды - погашала кредиты.

"За противоправные действия 23-летняя жительница Усть-Каменогорска получила четыре года ограничения свободы и поставлена на пробационный учет. Инспектором службы пробации разъяснены правила отбывания наказания.

Теперь на подучетную возложены обязанности: не менять без уведомления места жительства и работы, не выезжать за пределы города и являться в службу пробации в установленные дни для регистрации и проведения воспитательной работы", - рассказала инспектор службы пробации Левобережного отдела Усть-Каменогорска Мадина Кадиркулова.

Также девушке оказались недоступны некоторые привычные многим казахстанцам развлечения.

"Теперь на протяжении четырех лет в праздники и будни подучетной нельзя посещать ночные клубы, кафе, рестораны, бары", - также отметили в ДУИС по ВКО.

А в случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы неотбытый срок ограничения заменяется наказанием в виде лишения свободы на тот же срок.

Добавим, что согласно ст.44 УК РК ограничение свободы состоит в установлении пробационного контроля за осужденным на срок от шести месяцев до семи лет и привлечении его к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания.

Пробационный контроль осуществляется уполномоченным государственным органом и по решению суда включает исполнение осужденным обязанностей:

  • не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного;
  • не посещать определенные места;
  • пройти курс лечения от психических, поведенческих расстройств (заболеваний), связанных с употреблением психоактивных веществ, заболеваний, передающихся половым путем;
  • осуществлять материальную поддержку семьи;
  • другие обязанности, которые способствуют исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых уголовных правонарушений. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2064897-23-letney-kazahstanke-na-4-goda-zapretili-poseschat-kafe-i-restorany/

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