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Сообщение с предложением заминировать ТЦ поступило алматинцу

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Парень держит в руках телефон
Телефон. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Алматы получил сообщение с предложением заминировать здание торгового центра. Отправителем оказался школьник из области Жетiсу, передает NUR.KZ со ссылкой на Антитеррористический центр РК.

По данным ведомства, жителю Алматы в мессенджере WhatsApp с неизвестного номера поступило сообщение следующего содержания: "Здравствуйте, у меня есть к вам одно дело, вы сможете заминировать ТЦ "Вегас" за 800 тыс. рублей?".

Отмечается, что прочитав сообщение, гражданин А. сразу же заблокировал отправителя и обратился в полицию.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента полиции Алматы совместно с коллегами из области Жетісу на территории Талдыкоргана установлен ученик 3-го класса 2014 года рождения.

В присутствии родителей ребенок на вопрос о цели своего поступка пояснил, что хотел пошутить", – говорится в сообщении.

При этом родителей несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности согласно статье 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего".

Согласно статье 127 КоАП РК, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП.

Однако то же деяние, повлекшее совершение несовершеннолетним умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок до 10 суток.

Напомним, ранее подобный случай произошел на севере страны – родителей 10-летнего павлодарского школьника оштрафовали за то, что их сын рассылал сообщения с призывом к теракту в ТЦ "Керуен" в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2087987-soobschenie-s-predlozheniem-zaminirovat-tts-postupilo-almatintsu/

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