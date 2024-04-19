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Эзотерика

Расстроил супругу и уехал: отца 5 детей арестовали в Павлодарской области

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Житель села Зангар
Мужчина. Фото: instagram.com/dp_pavlodar/

В Павлодарской области сельчанин, который воспитывает 5 детей, устроил семейный скандал, расстроив супругу нецензурной бранью. Его арестовали на 10 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, сотрудники местной полицейской службы Павлодарского района регулярно проводят профилактические рейды по неблагополучным семьям, где беседуют с каждым членом семьи.

Так, очередные мероприятия стражи порядка провели в Луганском, Ефремовском и Зангарском сельских округах. В ходе рейда полицейские посетили семь семей, состоящих на учете, в отношении которых вынесено защитное предписание.

К примеру, при посещении неблагополучной семьи в селе Зангар был выявлен факт административного правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. 30-летний подучетный в момент посещения отсутствовал.

"Дома находилась супруга с детьми, которая была расстроена. В ходе беседы установлено, что муж устроил скандал, выражался нецензурной бранью в ее адрес и уехал на работу. Семья воспитывает пятерых детей, где старшему 8 лет, а самому младшему полтора года", - пояснили в ДП региона.

В отношении мужчины правоохранители составили административный протокол по статье "Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений".

"Правонарушение подучетным лицом совершено повторно в течение года. Постановлением суда сельчанин признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено взыскание в виде ареста сроком на 10 суток", - сообщил первый заместитель начальника отдела полиции Павлодарского района Алибек Биканов.

Отметим, что по ст.73 КоАП РК нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут предупреждение либо административный арест на 5 суток. 

Эти же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут административный арест на 10 суток. 

Ранее жителя Жамбылской области арестовали на 5 суток за оскорбление и унижение супруги и детей. Женщина просила наказать его по всей строгости. В суде мужчина свою вину признал и раскаялся в содеянном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2087771-rasstroil-suprugu-i-uehal-ottsa-5-detey-arestovali-v-pavlodarskoy-oblasti/

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