"Пытался дать взятку полицейскому": казахстанца задержали при передаче денег с поличным

Житель Кокшетау пытался дать взятку сотруднику полиции за непривлечение его к ответственности в деле об организации притона для занятия проституцией, однако в итоге его задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

"Сотрудниками управления собственной безопасности по предоставленной подразделением по борьбе с организованной преступностью информации при передаче денег с поличным задержан 44-летний гражданин С.", - говорится в Телеграм-канале МВД.

В итоге в отношении мужчины начато досудебное расследование за дачу взятки и организацию или содержание притона для занятия проституцией и сводничество.

Добавим, что согласно части 2 статьи 367 УК РК, дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника, совершенная в значительном размере, наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Между тем, согласно статьи 309 УК РК, организация или содержание притонов для занятий проституцией, а равно сводничество с корыстной целью наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.