Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Пытался дать взятку полицейскому": казахстанца задержали при передаче денег с поличным

Опубликовано:

Мужчина считает деньги
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Житель Кокшетау пытался дать взятку сотруднику полиции за непривлечение его к ответственности в деле об организации притона для занятия проституцией, однако в итоге его задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

"Сотрудниками управления собственной безопасности по предоставленной подразделением по борьбе с организованной преступностью информации при передаче денег с поличным задержан 44-летний гражданин С.", - говорится в Телеграм-канале МВД.

В итоге в отношении мужчины начато досудебное расследование за дачу взятки и организацию или содержание притона для занятия проституцией и сводничество.

Добавим, что согласно части 2 статьи 367 УК РК, дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника, совершенная в значительном размере, наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Между тем, согласно статьи 309 УК РК, организация или содержание притонов для занятий проституцией, а равно сводничество с корыстной целью наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2085341-pytalsya-dat-vzyatku-politseyskomu-kazahstantsa-zaderzhali-pri-peredache-deneg-s-polichnym/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.