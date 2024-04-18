Разъезжавшие по городу на авто без дверей жители ВКО попали на видео

Жители Зайсана разъезжали по городу на автомобиле без дверей, за что полицейские привлекли 20-летнего водителя к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, момент нарушения правил дорожного движения был случайно запечатлен в видеоролике, снятом прохожими. После кадры распространились в Сети.

"В объектив камеры попал момент, как молодые люди на одной из улиц города Зайсана передвигались на автомобиле без передних и задних дверей, создавая потенциально опасную ситуацию как для себя, так и для окружающих", - пояснили в ДП ВКО.

20-летнего водителя привлекли к ответственности за нарушение правил эксплуатации транспортных средств.

Отметим, что ч.5 ст.590 КоАП РК управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, за исключением случаев, указанных в части шестой настоящей статьи, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

При этом по ч.6 ст.590 КоАП РК управление транспортными средствами, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления, тягово-сцепного устройства, влечет штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге).

Ранее в Павлодарской области водитель прокатил друга на капоте автомобиля и умудрился устроить дрифт. За создание аварийной обстановки мужчину привлекли к административной ответственности. Ему выписали штраф.