Двух друзей показательно осудили в Акмолинской области

В Акмолинской области прошел показательный судебный процесс над двумя выпускниками колледжа, которые обвинялись в краже, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело о краже, совершенной группой лиц по сговору, неоднократно, с незаконным проникновением в транспортное средство (п.2, 3 ч.3 ст.188 УК РК), рассматривалось в Егиндыкольском районном суде.

"Два друга, выпускники местного колледжа, совершили три кражи. В селе Егиндыколь в ночное время они с бензобаков припаркованных во дворах домов автомашин слили бензин, проникнув в салоны машин, сняли автомагнитолы", - установил суд.

Тем самым молодые люди причинили материальный ущерб трем гражданам. В суде они признали свою вину, раскаялись, возместили ущерб всем потерпевшим.

"Потерпевшие простили подсудимых и просили суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы", - сообщили в суде.

Показательный суд. Фото: facebook.com/aqmolaoblsud

При назначении наказания суд учел признание вины подсудимыми, их чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение ущерба.

Приговором суда подсудимым назначено ограничение свободы на 3 года 6 месяцев каждому, установлен пробационный контроль и возложены некоторые обязанности. Осужденные привлечены к принудительному труду в общественных местах по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания.

На судебном заседании присутствовали приглашенные студенты местного колледжа. Суд разъяснил участникам процесса последствия совершения правонарушения.

Отметим, что по п.2,3 ч.3 ст.188 УК РК кража, совершенная неоднократно, с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

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