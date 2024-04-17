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Был в международном розыске 10 лет: в Астане задержали подозреваемого в торговле людьми (видео)

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Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого. Кадр из видео: ДП Астаны

Столичные полицейские задержали гражданина Узбекистана, который 10 лет находился в международном розыске. Решается вопрос о его экстрадиции, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

По данным ведомства, сотрудниками Департамента полиции города Астаны задержан уголовный преступник, находящийся в международном розыске.

"42-летний гражданин Республики Узбекистан 10 лет находился в розыске за торговлю людьми. Инициатор розыска – УВД Ташкентской области", – говорится в сообщении.

Сейчас мужчина водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об экстрадиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2086655-byl-v-mezhdunarodnom-rozyske-10-let-v-astane-zaderzhali-podozrevaemogo-v-torgovle-lyudmi/

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