Обвиняемому в сексуальном насилии и убийстве 21-летней спортсменки вынесли приговор в Актау

Сегодня, 5 марта, в Актау вынесен приговор подозреваемому в убийстве и изнасиловании 21-летней спортсменки, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, подсудимый органами следствия был обвинен в совершении действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшей с использованием ее беспомощного состояния и умышленном причинении смерти, совершенном с целью скрыть другое преступление.

"Подсудимый умышленно, применяя насилие, избил потерпевшую, используя ее беспомощное состояние, и совершил действия сексуального характера. После чего, чтобы скрыть это деяние, придушил потерпевшую, введя в беспомощное состояние, далее бросил ее в воду. Потерпевшая скончалась от механической асфиксии вследствие попадания воды в верхние дыхательные пути", - установил суд.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.121 (Насильственные действия сексуального характера), пп.3, 10 ч.2 ст.99 (Убийство) УК РК и приговорил к 22 годам лишения свободы.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Как сообщает Lada.kz, мать погибшей Валерии Шальновой считает вынесенное решение справедливым.

"Чувство облегчения, к сожалению, этот приговор мне не принес. Наверное, сейчас это невозможно. Ни одно наказание не вернет мне ребенка. Тем не менее, мы считаем срок справедливым. Я благодарна всем, кто помогал в том, чтобы правда стала известна: нашим адвокатам, следственному отделу, средствам массовой информации, прокуратуре и судье.

Этот человек так и не признал себя виновным, до последнего отрицал причастность к преступлению. Пытался выставить мою дочь самоубийцей, якобы она выпила алкоголь и после небольшой ссоры покончила с собой. Но в крови Валерии не было обнаружено ни грамма алкоголя или препаратов", - рассказала мать погибшей девушки.

Отметим, что по ч.1 ст.121 УК РК мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

А в соответствии с пп.3, 10 ч.2 ст.99 УК РК убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.