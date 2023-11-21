Подозреваемый в убийстве уехал на Land Cruiser Prado своей жертвы в Акмолинской области

23-летнего жителя города Макинска в Акмолинской области убили и угнали его Toyota Land Cruiser Prado. Подозреваемого удалось задержать по "горячим следам", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, трагедия произошла 21 ноября.

Предварительно установлено, что около 01.30 ночи 27-летний житель Макинска из огнестрельного оружия застрелил своего знакомого, после чего скрылся с места происшествия, угнав автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150.

Оперативно-следственные мероприятия контролировал лично начальник ДП Акмолинской области Нурсултан Мукашев.

Подозреваемый в убийстве 23-летнего жителя Макинска был задержан по "горячим следам" в 11.00 в одном из сел Сандыктауского района. Установлено, что в данном населенном пункте проживает его родственник.

Также на территории района обнаружена угнанная машина, принадлежащая убитому, и оружие.

Оружие. Фото: polisia.kz

В настоящее время проводится досудебное расследование по ч.1 ст.99 УК РК "Убийство". Полицейские выясняют причины произошедшего.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, ранее сообщалось, что транспортные полицейские задержали предполагаемую транснациональную организованную группу, занимавшуюся незаконным оборотом драгоценных металлов в Казахстане.

Как стало известно, подозреваемые организовали незаконную добычу золотосодержащей руды из шахты, расположенной в Акмолинской области. Кустарное сырье передавалось в подпольные мастерские для изготовления ювелирных изделий, которые продавались под брендами известных ювелирных домов.