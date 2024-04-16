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Найденные в багаже 90 тыс. долларов конфисковали у иностранца в Атырау

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Доллары лежат на столе
Доллары. Фото: КГД МФ РК

В феврале текущего года при прохождении на международный авиарейс направлением Атырау-Кутаиси у гражданина Грузии выявлены наличные денежные средства в размере 100 тысяч долларов США, передает NUR.KZ со ссылкой на КГД МФ РК.

По информации пресс-службы Комитета государственных доходов МФ РК, в ручной клади у иностранца имелось 10 тысяч долларов США, остальные 90 тысяч долларов были в багаже.

"Сокрытые денежные средства были обнаружены в багаже нарушителя работниками таможенного поста "Әуежай-Атырау" при проведении таможенного контроля. Контрольные мероприятия проводились совместно с сотрудниками Департаментов пограничной службы и экономических расследований по Атырауской области", - рассказали в ведомстве.

Нарушитель привлечен к административной ответственности.

По решению суда, вступившему в законную силу, 90 тысяч долларов США конфискованы в доход государства, остальные 10 тысяч долларов вернули гражданину Грузии. Также с него взыскан административный штраф в размере 40 МРП (147 680 тенге).

Как отметили в КГД, таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства или дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств или дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 10 000 долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Также в ведомстве добавили, что в соответствии с указом президента РК от 14 марта 2022 года запрещен вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающий эквивалент 10 тысяч долларов США.

Напомним, об этом случае стало известно в феврале. Сообщалось, что пассажир авиарейса Атырау-Кутаиси уведомил сотрудников таможенного поста "Ауежай-Атырау" о том, что в его ручной клади имеется 10 тысяч долларов. Однако в ходе проведении таможенного контроля в чемодане гражданина Грузии были обнаружены еще 90 тысяч долларов. В результате все деньги актом приема-передачи поместили на СВХ ТОО "ДХЛ Интернейшнл Казахстан".

А в аэропорту Астаны была пресечена попытка незаконного вывоза свыше 98 тыс. евро иностранцем, мужчина был задержан на таможенном посту. Собранные материалы были переданы в столичный ДЭР для рассмотрения вопроса об ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2085776-naydennye-v-bagazhe-90-tys-dollarov-konfiskovali-u-inostrantsa-v-atyrau/

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