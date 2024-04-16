Спецоперация полиции и КНБ: 28 тыс. долларов нашли при обыске в Алматинской области (видео)

Полицией и ДКНБ по области Жетісу при координации областной прокуратуры проведена совместная спецоперация по ликвидации крупной нарколаборатории по производству синтетических наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями установлена 22-летняя алматинка, подозреваемая в изготовлении синтетических наркотиков в дачном домике на территории Илийского района Алматинской области.

"При допросе выяснилось, что высокооплачиваемую работу она получила через Telegram-канал. При обыске дачного дома обнаружено и изъято около 44 кг мефедрона и почти 2 кг синтетического вещества "альфа-PVP", реактивы и предметы, необходимые для изготовления наркотиков, а также 28 000 долларов США наличными", - отметил начальник ДП области Жетісу Саркытбай Кусаинов.

Правоохранителями изъято более 45 кг синтетических наркотиков, что эквивалентно 90 000 разовых доз. Состав подтвержден соответствующей экспертизой.

По факту незаконного изготовления наркотических средств возбуждено уголовное дело. Подозреваемая взята под стражу. Расследование продолжается.

По данным правоохранителей, наркотики предназначались для сбыта на территории Казахстана.

Наказание за сбыт наркотиков в Казахстане

Согласно ст.297 УК РК:

1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

4) должностным лицом с использованием служебного положения;

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.