Актюбинца убили через несколько часов после знакомства на улице

Жительница Актобе предстала перед судом по обвинению в убийстве мужчины, с которым она познакомилась буквально за несколько часов до преступления. Женщина утверждала, что защищала свою честь, передает "Диапазон".

Как следует из материалов дела, актюбинка отбывала срок за тяжкое преступление, освободилась в октябре 2022 года по УДО. А уже спустя полгода, в апреле, она снова оказалась за решеткой.

На этот раз ее обвинили в убийстве. Из фабулы дела следует, что житель Актобе на улице встретил двух женщин, познакомились, почти сразу он пригласил их домой.

Там он накрыл стол для гостей, поставил бутылку водки. В какой-то момент обвиняемая и хозяин дома поругались. В итоге женщина схватила нож и ударила им своего нового знакомого, который скончался на месте.

Актюбинка снова оказалась на скамье подсудимых. Она рассказала, что в тот злополучный день у нее дома были гости. Она поругалась с сожителем и ушла на улицу с подругой. Там они и встретили мужчину, который пригласил их к себе домой.

По словам подсудимой, новый знакомый начал приставать к ней, ударил ее, зажал рот рукой и принялся раздевать. Тогда она ударила его предметом, который подобрала с пола, и только потом увидела в спине мужчины нож. Она разбудила подругу, они вместе ушли из квартиры.

Но позже ей пришлось вернуться за забытым телефоном. К этому времени сюда же нагрянули полицейские и задержали подозреваемую.

Оказалось, что стражам порядка позвонила соседка убитого после того, как к ней в дверь стучали. Мужской голос говорил: "Помогите", после чего женский голос ему отвечал: "Закрой рот, а то больно будет".

Суд признал актюбинку виновной в убийстве и с учетом неотбытой части срока за предыдущее преступление окончательно приговорил ее к 13 годам лишения свободы. Также осужденную обязали выплатить сестре погибшего 8 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

Наказание за убийство в Казахстане

Согласно ст.99 УК РК:

1. Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

2. Убийство:

1) двух или более лиц;

2) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;

3) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

4) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

5) совершенное с особой жестокостью;

6) совершенное способом, опасным для жизни других людей;

7) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

8) из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством;

9) из хулиганских побуждений;

10) совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;

11) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;

12) совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;

13) совершенное неоднократно;

14) заведомо несовершеннолетнего лица;

15) совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

3. Убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.