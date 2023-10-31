Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Актюбинца убили через несколько часов после знакомства на улице

Опубликовано:

Женщина с ножом за спиной
Женщина с ножом. Иллюстративное фото: athima tongloom/Getty Images

Жительница Актобе предстала перед судом по обвинению в убийстве мужчины, с которым она познакомилась буквально за несколько часов до преступления. Женщина утверждала, что защищала свою честь, передает "Диапазон".

Как следует из материалов дела, актюбинка отбывала срок за тяжкое преступление, освободилась в октябре 2022 года по УДО. А уже спустя полгода, в апреле, она снова оказалась за решеткой.

На этот раз ее обвинили в убийстве. Из фабулы дела следует, что житель Актобе на улице встретил двух женщин, познакомились, почти сразу он пригласил их домой.

Там он накрыл стол для гостей, поставил бутылку водки. В какой-то момент обвиняемая и хозяин дома поругались. В итоге женщина схватила нож и ударила им своего нового знакомого, который скончался на месте.

Актюбинка снова оказалась на скамье подсудимых. Она рассказала, что в тот злополучный день у нее дома были гости. Она поругалась с сожителем и ушла на улицу с подругой. Там они и встретили мужчину, который пригласил их к себе домой.

По словам подсудимой, новый знакомый начал приставать к ней, ударил ее, зажал рот рукой и принялся раздевать. Тогда она ударила его предметом, который подобрала с пола, и только потом увидела в спине мужчины нож. Она разбудила подругу, они вместе ушли из квартиры.

Но позже ей пришлось вернуться за забытым телефоном. К этому времени сюда же нагрянули полицейские и задержали подозреваемую.

Оказалось, что стражам порядка позвонила соседка убитого после того, как к ней в дверь стучали. Мужской голос говорил: "Помогите", после чего женский голос ему отвечал: "Закрой рот, а то больно будет".

Суд признал актюбинку виновной в убийстве и с учетом неотбытой части срока за предыдущее преступление окончательно приговорил ее к 13 годам лишения свободы. Также осужденную обязали выплатить сестре погибшего 8 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

Наказание за убийство в Казахстане

Согласно ст.99 УК РК:

1. Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

2. Убийство: 

1) двух или более лиц; 

2) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга; 

3) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника; 

4) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

5) совершенное с особой жестокостью; 

6) совершенное способом, опасным для жизни других людей; 

7) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 

8) из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством; 

9) из хулиганских побуждений; 

10) совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера; 

11) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести; 

12) совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего; 

13) совершенное неоднократно; 

14) заведомо несовершеннолетнего лица; 

15) совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой. 

3. Убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043366-aktyubintsa-ubili-cherez-neskolko-chasov-posle-znakomstva-na-ulitse/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.