Осужденный за убийство работал в детсаду в Павлодарской области

В одном из детских садов в Павлодарской области в течение 5 лет работал человек, осужденный за убийство, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, факты трудоустройства в организациях образования лиц, совершивших тяжкие преступления, а также имеющих психические заболевания, установила прокурорская проверка в Железинском районе Павлодарской области.

"К примеру, в одном из детских садов около 5 лет работал осужденный за убийство человек. В нескольких образовательных учреждениях установлены работники, привлекавшиеся за избиение и побои, что прямо запрещено по трудовому законодательству", - отметили в ведомстве.

Принятыми прокуратурой Железинского района мерами вышеуказанные лица уволены, а их руководители понесли наказание в дисциплинарном порядке. В целом защищены права более 500 несовершеннолетних.

В феврале стало известно, что в школах Восточно-Казахстанской области работали педагоги с психическими расстройствами, а также с уголовным прошлым. В результате трудовые договоры с ними были расторгнуты, а виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось о похожем случае в Кызылординской области. В ходе проверки в учреждениях среднего образования обнаружилось, что в местных школах работали сотрудники, имевшие судимость, а также трудоустроенные по поддельным дипломам и наблюдающиеся у психиатра.