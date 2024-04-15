Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

17 иностранцев задержали на границе с Казахстаном

Опубликовано:

Задержание в Жамбылской области
Задержание. Фото: t.me/knbgov_kz

В период с 28 марта по 10 апреля 2024 года военнослужащими Департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области при попытке незаконного пересечения государственной границы в обход установленных пунктов пропуска задержаны 17 иностранцев, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, противозаконные действия иностранцев были связаны с наличием у них ограничений на право пересечения границы.

Проводятся досудебные расследования.

"Пограничная служба КНБ напоминает, что в соответствии с законодательством нарушение государственной границы Республики Казахстан и ее режима влечет уголовную и административную ответственность", - отметили в КНБ.

Напомним, ранее полицейские Павлодарской области при пересечении границы задержали мужчину, который находится в межгосударственном розыске за мошенничество в особо крупном размере. Отмечалось, что он вел себя странно и постоянно оглядывался. Иностранец был водворен в ИВС.

Также в Туркестанской области задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери в Новосибирске. Мужчина пытался на такси пересечь государственную границу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2084801-17-inostrantsev-zaderzhali-na-granitse-s-kazahstanom/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.