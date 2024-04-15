17 иностранцев задержали на границе с Казахстаном
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В период с 28 марта по 10 апреля 2024 года военнослужащими Департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области при попытке незаконного пересечения государственной границы в обход установленных пунктов пропуска задержаны 17 иностранцев, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, противозаконные действия иностранцев были связаны с наличием у них ограничений на право пересечения границы.
Проводятся досудебные расследования.
"Пограничная служба КНБ напоминает, что в соответствии с законодательством нарушение государственной границы Республики Казахстан и ее режима влечет уголовную и административную ответственность", - отметили в КНБ.
Напомним, ранее полицейские Павлодарской области при пересечении границы задержали мужчину, который находится в межгосударственном розыске за мошенничество в особо крупном размере. Отмечалось, что он вел себя странно и постоянно оглядывался. Иностранец был водворен в ИВС.
Также в Туркестанской области задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери в Новосибирске. Мужчина пытался на такси пересечь государственную границу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2084801-17-inostrantsev-zaderzhali-na-granitse-s-kazahstanom/