Чиновница получила 9 лет лишения свободы в Павлодарской области

Факты необоснованного завышения стоимости поставляемой продукции для людей с ограниченными возможностями были выявлены в рамках ОПМ "Қамқор", передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, досудебное расследование проводилось по факту хищения бюджетных средств в отношении заместителя руководителя ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Павлодарской области" и исполнительного директора ТОО "Арт-Class".

Управлением на основании проведенных государственных закупок был заключен ряд договоров с ТОО "Арт-Class" и ОО "Аюм и Д" на поставку ноутбуков, сотовых телефонов для лиц с ограниченными возможностями с программным обеспечением для незрячих и глухих на общую сумму более 476 млн тенге.

"Тем самым поставщиком нанесен ущерб в виде закупки дешевых аналогов, не соответствующих заявленным техническим характеристикам, на общую сумму почти 133 млн тенге.

По заключению экспертов характеристики вспомогательных технических средств не соответствовали техническим характеристикам, заявленным в технической спецификации конкурсной документации", - пояснили в АФМ.

Вместе с тем, в отношении поставщика начато досудебное расследование по легализации незаконно добытых средств путем их конвертирования на счете в банке и предпринимательской деятельность с извлечением прибыли на сумму более 25 млн тенге.

Судом замруководителя Управления занятости была признана виновной. Ей назначили 9 лет лишения свободы. Поставщика также признали виновным и приговорили к 7,5 годам лишения свободы.

"Гражданский иск в пользу государства с поставщика в сумме почти 133 млн тенге удовлетворен в полном объеме", - отметили в АФМ.