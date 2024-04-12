Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

3,6 млн тенге пропали с депозита акмолинца, пока он лежал в больнице

Опубликовано:

Пациент держит в руках телефон
Пациент с телефоном. Иллюстративное фото: smolaw11 / Getty Images

Житель Акмолинской области оказался на лечении в больнице. Там с его телефона через банковское приложение были украдены 3,6 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 9 апреля в управление полиции Степногорска поступило заявление местного жителя о факте кражи.

Мужчина сообщил о том, что 20 марта с принадлежащего ему депозита через приложение банка неизвестным лицом были похищены 3,6 млн тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель.

Выяснилось, что оба мужчины находились на лечении в городской больнице.

"Будучи переведенным в реабилитационный центр, потерпевший обратился с просьбой к подозреваемому принести ему оставленный в больничной палате сотовый телефон.

Воспользовавшись тем, что на мобильное устройство и банковские приложения потерпевшим не установлены пароли, злоумышленник частями перевел денежные средства с депозита заявителя на свой банковский счет", - сообщили в ДП Акмолинской области.

Управлением полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.188 УК РК "Кража".

Отметим, что по ч.3 ст.188 УК РК кража, совершенная в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

В марте жительница Тараза обнаружила у себя кредиты на 1,7 млн тенге. Подозреваемым стал ее брат, он признал свою вину. По данным полиции, он установил на свой телефон мобильное приложение банка старшей сестры и оформил на нее три денежных кредита.

А жительница Семея, отдыхая в банном комплексе, одолжила свой телефон девушке для срочного звонка. В это время на нее оформили кредит на 600 тыс. тенге. Подозреваемую в мошенничестве задержали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2083670-36-mln-tenge-propali-s-depozita-akmolintsa-poka-on-lezhal-v-bolnitse/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.