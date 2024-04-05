Наркосодержащий мак вместо пищевого продавали в магазинах Астаны, Костаная и Рудного

Семь человек из одной семьи осудили в Астане за продажу наркосодержащего мака - его они продавали под видом пищевого, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Приговор был вынесен Специализированным межрайонным уголовным судом города Астаны вынесен.

"Осужденные организовали "семейный" бизнес по незаконному сбыту наркосодержащих веществ через свои продовольственные магазины в городах Астана, Костанай и Рудный", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, осужденные продавали опийный мак под видом пищевого, а также компоненты к нему (строительный растворитель, пищевая сода, уксусная кислота, медицинские препараты "Тропикамид", "Мидакс") в своих продовольственных магазинах наркозависимым.

Уточняется, что из этих компонентов "покупатели" изготавливали опий для внутривенных инъекций.

Судебный процесс прошел с участием присяжных заседателей. На основании их вердикта подсудимые приговорены судом к длительным срокам лишения свободы - от 10 до 11 лет.

Согласно информации в Британской энциклопедии, опийный мак - цветковое растение семейства Papaveraceae, родом из Турции.

Опиум, морфин, кодеин и героин получают из молочного латекса, содержащегося в капсуле недозрелых семян.

Его также выращивают ради крошечных не наркотических спелых семян почковидной формы от серовато-голубого до темно-синего цвета; семена используются в хлебобулочных изделиях и для изготовления приправ, масла и птичьего корма.