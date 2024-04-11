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Житель Текели оформлял на родственницу кредиты и переводил себе ее пенсию

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Пожилая женщина идет по улице
Пожилая женщина. Иллюстративное фото: pixabay.com

В области Жетісу суд признал виновным мужчину, который оформил на пожилую родственницу несколько онлайн-кредитов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК. Также мужчина переводил себе ее пенсионные накопления.

По сообщению информационного медиа-портала Polisia.kz, житель города Текели оформил несколько кредитов на родственницу в Жетісу. Деньги он переводил на свой счет.

"Потерпевшая обратилась в полицию, когда на ее телефон стали поступать sms-уведомления о погашении задолженности по кредитам. Женщина кредиты не оформляла. После обращения в полицию было установлено, что родственник имел свободный доступ к мобильному телефону и документам. Используя эти данные, он оформлял онлайн-кредиты небольшими займами. Полученные деньги он тратил на свои нужды. Помимо этого, аферист неоднократно переводил себе с ее счета пенсионные сбережения", – сообщили в полиции.

Текелийский городской суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы с полным возмещением причиненного ущерба.

Между тем, полицейские советуют пожилым людям обезопасить себя заранее и оформить добровольный отказ от кредитования.

Ранее мы рассказывали, как казахстанцам самим отказаться от кредита. Сервис добровольного отказа от получения займов доступен в мобильном приложении eGov mobile на главной странице, в разделе "Популярные услуги". Аналогичную услугу также можно получить на портале eGov.kz в разделе "Гражданам" – "Таможня и налоги" – "Экономика и финансы.

При этом специалисты рекомендуют казахстанцам проверять кредитную историю один раз в год, даже при отсутствии кредитов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2082779-zhitel-tekeli-oformlyal-na-rodstvennitsu-kredity-i-perevodil-sebe-ee-pensiyu/

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