Казахстанец, находясь в ИВС, вырвал провода и попал под суд

Находясь в ИВС, мужчина умышленно повредил чужое имущество - вырвал провода из камеры видеонаблюдения. Его привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в Жезказгане мужчину привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.147-1 КоАП РК.

"Содержащийся в изоляторе временного содержания обвиняемый, находясь в камере, умышленно вырвал провода от камеры видеонаблюдения, тем самым повредив имущество, принадлежащее Департаменту полиции области Ұлытау, причинив материальный ущерб", - установил суд.

Вина мужчины на судебном заседании подтвердилась собранными по делу доказательствами, показаниями свидетелей, которые пояснили, что видели, как подозреваемый вырвал провода от камеры видеонаблюдения, просмотренной судом видеозаписью, показаниями представителя потерпевшего о причинении материального ущерба.

Суд, учитывая отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств, назначил мужчине административное взыскание в виде штрафа.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что согласно ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

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