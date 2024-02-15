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Казахстанец, осужденный за двойное убийство, заработал новый срок в колонии

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Тюремный коридор
Тюрьма. Иллюстративное фото: WIN-Initiative/Neleman / Getty Images

В Шымкенте прошел суд над мужчиной, отбывающим 15-летний срок за двойное убийство и в местах лишения свободы занявшимся пропагандой терроризма, передает корреспондент NUR.KZ.

В Межрайонном уголовном суде Шымкента завершено судебное разбирательство по уголовному делу по ч. 1 ст. 256 УК РК (пропаганда терроризма).

Следствие установило, что 29-летний обвиняемый, отбывая наказание в колонии максимальной безопасности в Шымкенте, стал приверженцем религиозных учений экстремистского толка и начал активно призывать других заключенных к совершению террористических актов. В частности, сообщается, что он призывал к расправе над полицейскими, сотрудниками КУИС и специализированной охраны учреждения.

Также следствие установило единомышленников и наставников мужчины, расследование в отношении которых продолжается.

Сообщается, что в ходе следствия и суда обвиняемый раскаялся в своих действиях, признал ошибочными свои взгляды, просил о снисхождении.

Суд счел вину доказанной. В действиях подсудимого установлен признак рецидивной преступности.

За пропаганду терроризма ему назначен новый срок - 5 лет лишения свободы. Путем частичного сложения с неотбытой частью наказания по первому приговору, ему назначено окончательно 13 лет в учреждении максимальной безопасности.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч. 1 ст. 256 УК РК пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 9 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в 2018 году мужчина жестоко изрезал ножом спящих деда и мать, после чего отправился в игротеку, где играл до утра. Затем вернулся домой и стал имитировать ужас и страх от убийства родных: звонил тетке, говорил, что покончит с собой. Однако уже на первом допросе он во всем признался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061127-kazahstanets-osuzhdennyy-za-dvoynoe-ubiystvo-zarabotal-novyy-srok-v-kolonii/

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