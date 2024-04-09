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Женщину избили в Алматы: подозреваемый арестован

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Избиение женщины
Избиение женщины. Кадр из видео: instagram.com/almaty_police_department

На днях в Сети появилось видео с избиением женщины - подозреваемый был задержан. В настоящий момент мужчину арестовали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

Как уточнили стражи порядка, по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания - его арестовали.

Назначены экспертизы. Следствие продолжается, добавили в полиции Алматы.

Напомним, на камеры наблюдения попало избиение женщины – удары, судя по кадрам, ей наносил мужчина.

На видео заметно, что женщина сидит в кресле и пытается закрывать лицо руками, пока мужчина наносит ей удары по голове и тянет за кофту, пытаясь поднять ее.

Произошедшее прокомментировали в ДП южной столицы.

На тот момент сообщалось, что участник видео был установлен и задержан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2081846-zhenschinu-izbili-v-almaty-podozrevaemyy-arestovan/

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