Женщину избили в Алматы: подозреваемый арестован
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На днях в Сети появилось видео с избиением женщины - подозреваемый был задержан. В настоящий момент мужчину арестовали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.
Как уточнили стражи порядка, по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания - его арестовали.
Назначены экспертизы. Следствие продолжается, добавили в полиции Алматы.
Напомним, на камеры наблюдения попало избиение женщины – удары, судя по кадрам, ей наносил мужчина.
На видео заметно, что женщина сидит в кресле и пытается закрывать лицо руками, пока мужчина наносит ей удары по голове и тянет за кофту, пытаясь поднять ее.
Произошедшее прокомментировали в ДП южной столицы.
На тот момент сообщалось, что участник видео был установлен и задержан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2081846-zhenschinu-izbili-v-almaty-podozrevaemyy-arestovan/