Кровавыми разборками обернулся спор из-за места на парковке в Кызылорде

В Кызылорде спор из-за места на парковке закончился поножовщиной. Один мужчина ударил другого ножом, причинив тяжкий вред здоровью, и был осужден за это, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по ч.1 ст.106 УК РК рассматривалось судом №2 Кызылорды.

"Подсудимый поставил свой автомобиль на стоянку на свободное место перед магазином, но тут к нему подошла гражданка и сказала, что заняла это свободное место", - рассказали в суде.

Согласно материалам дела, женщина заявила, что сейчас туда приедет парковаться ее муж на автомобиле "ГАЗель".

"В это время приехал потерпевший и, сказав, что заранее занимал это место, попросил подсудимого убрать свой автомобиль. Однако они не договорились, между ними началась словесная перепалка.

После того, как подсудимый получил от потерпевшего два удара в лицо, он побежал к своему автомобилю и, взяв в руки складной нож, находящийся под рулем автомобиля, нанес один удар в область левой почки потерпевшего, таким образом причинив тяжкий вред здоровью. Подсудимый скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении суда.

Потерпевший в суде полностью подтвердил показания, данные им в ходе следствия, а также заявил, что прощает подсудимого, не имеет к нему претензий и просит назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Приговором суда кызылординец был признан виновным по ч.1 ст.106 УК РК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. На этот же срок установлен пробационный контроль.

Приговор уже вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается ограничением свободы на срок от трех до восьми лет либо лишением свободы на тот же срок.

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