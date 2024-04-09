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Привлекли 375 млн тенге: имущество подозреваемых арестовали в Актобе

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Мужчина играет в онлайн-казино
Онлайн-казино. Иллюстративное фото: SolStock / Getty Images

В суд направлено уголовное дело об организации интернет-казино. На скамье подсудимых - четверо человек, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, территориальным департаментом экономических расследований завершено досудебное расследование в отношении лиц, которых подозревают в организации и руководстве незаконным игорным бизнесом в режиме онлайн-казино.

"Общая сумма привлеченных денежных средств от игроков онлайн-казино составила 375 млн тенге", - подчеркнули прокуратуре региона.

Было установлено, что игроками онлайн-казино являлись молодые люди в возрасте 22-30 лет.

Кроме того, в ходе досудебного расследования арестовано движимое и недвижимое имущество, добытое преступным путем.

Отметим, что по п.3 ст.307 УК РК незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии, с извлечением дохода в особо крупном размере (по ст.3 УК РК сумма которого превышает 5 000 МРП, то есть 18 460 000 тенге), наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет либо штрафом в размере от 10-кратной до 20-кратной суммы полученного дохода, с конфискацией имущества.

А в августе прошлого года Департамент АФМ по Алматинской области начал досудебное расследование по факту незаконной деятельности 1WIN. Отмечалось, что помимо организации незаконного игорного бизнеса, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без наличия соответствующей лицензии. При этом денежные средства принимались через интернет-эквайринг и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним.

В начале 2024 года сообщалось, что расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN, функционировавшего не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья, продолжается. По данным АФМ, только за 2023 год оборот онлайн-казино составил около 4 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2081717-privlekli-375-mln-tenge-imuschestvo-podozrevaemyh-arestovali-v-aktobe/

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