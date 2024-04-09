МВД: В трех регионах задержаны участники преступных группировок

МВД провело задержания в трех регионах страны - задержаны предполагаемые участники преступных группировок, причастных к сбыту наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном медиапортале Polisia.kz, задержания были проведены в Западно-Казахстанской области, области Абай и городе Алматы.

В полиции рассказали, что в Алматы и Семее задержаны алматинцы, которые, по версии следствия, занимались сбытом наркотических средств каннабисной группы.

"Реализация гашиша и марихуаны осуществлялась по приложению Telegram путем закладок. Организатор группировки создал чат, где размещалась информация о стоимости гашиша и различных сортов марихуаны.

Остальные участники согласно распределенным преступным ролям незаконно хранили и расфасовывали наркотики на дозы, перевозили и размещали их в тайниковых закладках на территории Алматы и Семея", - говорится в сообщении ведомства.

Предполагаемых участников преступной группы арестовали, в вероятного организатора - Объявили в розыск. При этом при задержании и обысках было изъято более килограмма гашиша.

"В Уральске задержана еще одна преступная группировка, которая также занималась сбытом наркотиков каннабисной группы. У подозреваемых изъято 540 граммов гашиша.

Организатором группировки в мессенджере Telegram был создан интернет-магазин и обеспечивалось руководство по наркосбыту. Он осуществлялся бесконтактным способом через администратора интернет-магазина и наемных закладчиков", - сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что всего с начала года сотрудниками МВД ликвидировано 20 нарколабораторий, из них восемь по производству синтетических наркотиков. Изъято 129 кг готовых к употреблению синтетических наркотиков и 390 кг прекурсоров.

Помимо этого, за первые месяцы 2024-го ликвидированы 12 фитолабораторий, в которых изъято 34,5 кг наркотиков каннабисной группы.

За этот же период полицией пресечена деятельность шести организованных преступных групп, в том числе двух транснациональных, заключили в министерстве.

Напомним, в середине марта глава МВД Марат Ахметжанов на заседании кабмина рассказал, почему ситуация с наркопреступлениями в Казахстане ухудшилась за последнее время.

По его словам, только в прошлом году правоохранительными и специальными органами выявлено около 3 тыс. наркопреступлений. Из них 60% - это сбыт наркотиков.

Тогда же стало известно, что правительство поддержало комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. Документом предусматривается введение системы скрининга по выявлению наркозависимых среди учащихся школ.

Добавим, что, согласно информации на сайте ИПС "Әділет", наркотики - растения, вещества или препараты, которые квалифицированы как наркотические средства и представляют потенциальную опасность для здоровья людей.

Наркотические средства - вещества синтетического или природного происхождения, которые включены в список наркотических средств, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Казахстана.