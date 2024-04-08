Акмолинец спал и не догадывался, что случилось с его автомобилем

В Кокшетау полицейские расследуют уголовное дело об угоне с последующим ДТП. В правонарушении подозревается друг владельца авто, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на одной из улиц областного центра стражами порядка был остановлен автомобиль Nissan Primera, вызвавший подозрение своей манерой езды. Исходя из этого, правоохранители решили проверить документы у водителя.

Выяснилось, что 24-летний парень не имел никаких прав на управление данной машиной.

"Также, проезжая по улице Осипенко, он успел совершить ДТП, повредил три автомашины и скрылся с места происшествия. Позже было установлено, что данную машину мужчина угнал у своего друга, пока тот спал и не догадывался о произошедшем", - рассказали в ДП Акмолинской области.

По факту угона полицейские начали досудебное производство. Следственные действия продолжаются.

Отметим, что по ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В соответствии с п.2 ст.611 КоАП РК оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге) либо лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

Ранее в Актобе на видео попало преследование полицейскими угнанного автомобиля, которое закончилось аварией - машина перевернулась на крышу. По данным правоохранителей, в угоне автомобиля Kia заподозрили родственника владельца машины.