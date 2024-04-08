30 млн тенге потеряли акмолинцы, желая сэкономить на топливе

В Кокшетау несколько человек заявили о том, что купили недействительные талоны на топливо. Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 13 пострадавших обратились в управление полиции с заявлением о том, что они попались на уловки неизвестного мужчины, продавшего им недействительные талоны на ГСМ.

"Как выяснилось, 41-летний мужчина, представляясь работником одного из предприятий, предлагал автолюбителям талоны на заправку дизтоплива по ценам от 170 до 230 тенге за литр. Спустя время пострадавшие понимали, что стали жертвами афериста, когда на АЗС не могли заправить свой транспорт", - пояснили в МВД.

По данным правоохранителей, за два года жители Акмолинской области приобрели несуществующих талонов на топливо на сумму около 30 млн тенге.

Стражами порядка было установлено 18 эпизодов мошенничества, 13 из них уже направлены в суд. По пяти остальным фактам полицейскими еще проводятся следственные действия.

"Уроженец Актюбинской области в 2020 году приехал в Кокшетау на заработки, однако поняв, что больших денег ему сразу не заработать, решился на противоправное действие", - сообщили в ведомстве.

На сегодня он помещен в ИВС.

В начале года стало известно, что семейчанин реализовал несуществующие талоны на топливо на сумму более 2 млн тенге. Граждане узнавали, что приобрели фальшивые талоны, когда на АЗС не могли заправить свои автомобили. За мошеннические действия мужчина получил в совокупности четыре года лишения свободы.

Также сообщалось, что объявления о продаже топливных карт, которые якобы позволят не платить на АЗС, появились в Сети. Автомобилистам через Telegram предлагали купить топливные карты таких компаний, как Helios, Qazaq Oil и "Газпром", однако на официальных сайтах компаний о продаже подобного рода карт через посредников речи нет. Фактчекеры считали, что в Telegram продавали фейковые карты.