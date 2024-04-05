Жестокое избиение школьника в Туркестанской области: подозреваемого отправят в специнтернат

Родители подростка, подозреваемого в хулиганстве, привлечены к ответственности. Самого юношу ждет спецшкола с особым режимом, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Туркестанской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Facebook, полицией проводится расследование по факту хулиганских действий в отношении несовершеннолетнего со стороны сверстников в Сарыагашском районе.

Вместе с тем привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей родители подростка, подозреваемого в хулиганстве, а материалы направлены в суд.

"Комиссией по защите прав несовершеннолетних при акимате района принято решение о направлении подозреваемого несовершеннолетнего в специальную школу-интернат с особым режимом содержания в области Абай", - рассказал заместитель начальника ДП Туркестанской области Асылжан Калдарбеков.

Отмечается, что в адрес Управления образования Туркестанской области прокуратурой региона готовится рекомендательное письмо для проведения комплексной проверки средней школы, где учился подросток.

Добавим, что в соответствии с ч.3 ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, повлекшее совершение несовершеннолетним умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.

Напомним, что в начале апреля в мессенджерах распространилось видео из Туркестанской области, на котором один подросток избивал другого с особой жестокостью. Еще один несовершеннолетний снимал происходящее на видео. Личности участников инцидента были установлены, всех их доставили в отдел полиции.