19 млн тенге заплатили за кредит жители Туркестанской области и остались ни с чем

Полиция направила в суд уголовное дело по факту мошенничества на 19 млн тенге. Потерпевшими стали 27 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Туркестанской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Facebook, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Келесского районного отдела полиции задержали 59-летнего мужчину по подозрению в совершении мошенничества.

"Как выяснилось, войдя в доверие к местным жителям, подозреваемый пообещал помощь в оформлении кредита на развитие предпринимательства. Затем обманным путем он выманил у потерпевших крупную сумму денег.

Таким образом, под ложным предлогом он обманул 27 жителей района и выманил от 200 тыс. до 1,5 млн тенге. Причиненный ущерб составил около 19 млн тенге", - рассказали в ДП Туркестанской области.

В настоящее время уголовное дело в отношении подозреваемого направлено в суд.

В соответствии со ст.190 УК РК мошенничество, совершенное в особо крупном размере (по ст.3 УК РК - с причинением ущерба на сумму свыше 4000 МРП, то есть более 14 768 000 тенге), наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

В конце зимы в Актобе предприниматель лишился 2,7 млн тенге, когда решил открыть овощной киоск в проходном месте и получить кредит для развития бизнеса. Подозреваемого в мошенничестве задержали.

А ранее семеро актюбинцев заплатили по миллиону тенге за услуги по оформлению кредита из специального фонда развития предпринимательства, но вместо этого стали жертвами мошенничества. Проводится досудебное расследование.