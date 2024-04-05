Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

19 млн тенге заплатили за кредит жители Туркестанской области и остались ни с чем

Опубликовано:

Пачки денег
Деньги. Иллюстративное фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

Полиция направила в суд уголовное дело по факту мошенничества на 19 млн тенге. Потерпевшими стали 27 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Туркестанской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Facebook, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Келесского районного отдела полиции задержали 59-летнего мужчину по подозрению в совершении мошенничества.

"Как выяснилось, войдя в доверие к местным жителям, подозреваемый пообещал помощь в оформлении кредита на развитие предпринимательства. Затем обманным путем он выманил у потерпевших крупную сумму денег.

Таким образом, под ложным предлогом он обманул 27 жителей района и выманил от 200 тыс. до 1,5 млн тенге. Причиненный ущерб составил около 19 млн тенге", - рассказали в ДП Туркестанской области.

В настоящее время уголовное дело в отношении подозреваемого направлено в суд.

В соответствии со ст.190 УК РК мошенничество, совершенное в особо крупном размере (по ст.3 УК РК - с причинением ущерба на сумму свыше 4000 МРП, то есть более 14 768 000 тенге), наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

В конце зимы в Актобе предприниматель лишился 2,7 млн тенге, когда решил открыть овощной киоск в проходном месте и получить кредит для развития бизнеса. Подозреваемого в мошенничестве задержали.

А ранее семеро актюбинцев заплатили по миллиону тенге за услуги по оформлению кредита из специального фонда развития предпринимательства, но вместо этого стали жертвами мошенничества. Проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2079413-19-mln-tenge-zaplatili-za-kredit-zhiteli-turkestanskoy-oblasti-i-ostalis-ni-s-chem/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.