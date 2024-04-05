Находящегося в розыске узбекистанца задержали в Астане

В Астане задержали 45-летнего гражданина Узбекистана, которого подозревают в уголовных преступлениях. Мужчина находился в международном розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

Полицейские Астаны задержали гражданина Узбекистана, который находился в межгосударственном розыске.

По информации столичного ДП в Instagram, инициаторы розыска – УКД УВД Алмазарского района в Ташкенте. 45-летнего мужчину подозревают в мошенничестве, также ранее он был судим за кражу и грабеж.

В настоящее время задержанного водворили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об экстрадиции.

Добавим, в феврале в Усть-Каменогорске был задержан гражданин Таджикистана, который находился в розыске по подозрению в мошенничестве и краже.

Недавно в Алматинской области полицейскими был найден мужчина, которого разыскивают в Узбекистане. Сообщалось, что его объявили в межгосударственный розыск по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусматривающего наказание за посягательство на Конституционный строй и незаконное пересечение границы.

Вчера стало известно, что в Жамбылской области задержали граждан Узбекистана, которых на родине подозревают в хищении природного газа на 10 млрд тенге.