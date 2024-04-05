Находящегося в розыске узбекистанца задержали в Астане
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В Астане задержали 45-летнего гражданина Узбекистана, которого подозревают в уголовных преступлениях. Мужчина находился в международном розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.
Полицейские Астаны задержали гражданина Узбекистана, который находился в межгосударственном розыске.
По информации столичного ДП в Instagram, инициаторы розыска – УКД УВД Алмазарского района в Ташкенте. 45-летнего мужчину подозревают в мошенничестве, также ранее он был судим за кражу и грабеж.
В настоящее время задержанного водворили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об экстрадиции.
Добавим, в феврале в Усть-Каменогорске был задержан гражданин Таджикистана, который находился в розыске по подозрению в мошенничестве и краже.
Недавно в Алматинской области полицейскими был найден мужчина, которого разыскивают в Узбекистане. Сообщалось, что его объявили в межгосударственный розыск по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусматривающего наказание за посягательство на Конституционный строй и незаконное пересечение границы.
Вчера стало известно, что в Жамбылской области задержали граждан Узбекистана, которых на родине подозревают в хищении природного газа на 10 млрд тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2079407-nahodyaschegosya-v-rozyske-uzbekistantsa-zaderzhali-v-astane/