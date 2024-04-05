Чиновник в СКО не проверил декларации директоров и получил штраф

Руководитель отдела в районном акимате нарушил требования закона - он не принял меры по противодействию коррупции, в результате получил штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру СКО.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в Северо-Казахстанской области с помощью анализа выявили грубейшие нарушения требований Закона РК "О противодействии коррупции", выразившиеся в непринятии мер финансового контроля.

Руководителем отдела внутренней политики, культуры и развития языков Аккайынского района в нарушение требований закона при назначении на должность директоров подведомственных организаций не были приняты меры по предоставлению ими в установленном законом порядке уведомлений о сдаче налоговой отчетности формы 250.

"В результате руководителем отдела совершено административное правонарушение, предусмотренное ст.680 КоАП, выразившееся в непринятии мер по противодействию коррупции", - пояснили в надзорном органе.

По постановлению прокурора чиновника привлекли к административной ответственности в виде штрафа.

За несвоевременное предоставление налоговой отчетности формы 250 директоры подведомственных организаций привлечены к административной ответственности по ст.272 ч.1 КоАП.

Отметим, что по ст.680 КоАП РК непринятие руководителями либо ответственными секретарями или иными должностными лицами, определяемыми Президентом Республики Казахстан, государственных органов, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан в пределах своих полномочий мер по устранению нарушений законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции либо в отношении подчиненных им лиц, виновных в совершении коррупционных правонарушений, либо принятие указанных мер с нарушением законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, либо непредоставление соответствующей информации в органы государственных доходов по месту жительства виновных лиц влечет штраф в размере 100 МРП (369 200 тенге).

Ранее в Восточно-Казахстанской области главы отдела сельского хозяйства районного акимата и управления госдоходов были привлечены к административной ответственности за то, что проигнорировали законные требования прокуратуры. Каждый из них получил штраф в размере 50 МРП.