Избил врача, напал на конвоира: подростка лишили свободы в СКО

В СКО суд вынес приговор 17-летнему юноше, который в прошлом году в детской больнице избил врача и угрожал ненастоящим пистолетом медперсоналу, передает МИА "Казинформ".

Приговор вынес Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Северо-Казахстанской области.

Под данным пресс-службы суда, пятерым молодым людям предъявили обвинения по статьям о краже чужого имущества, хулиганства и применении насилия в отношении представителя власти.

Как установил суд, в октябре и ноябре прошлого года они совершили серию краж в магазинах.

Позже один из юношей в многопрофильной детской областной больнице вытащил пистолет и угрожал медработникам расправой. Как выяснилось, оружие было игрушечным. Там же юноша избил детского невропатолога.

Именно этот молодой человек вскоре участвовал и в других правонарушениях: 4 ноября он и другой подсудимый избили мужчину на одной из центральных улиц Петропавловска, а 21-го числа того же месяца - справлял нужду возле дома на улице Сейфуллина и совершил нападение с ножом на прохожего, сделавшего ему замечание, ранив его.

27 ноября, уже находясь под арестом, юноша, не желая быть конвоируемым, в здании суда применил насилие в отношении сотрудника взвода конвойной службы, ударив его в лицо головой.

Этого парня приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних.

Остальным подсудимым назначили наказание от одного года до трех лет ограничения свободы. При этом над молодыми людьми будет установлен пробационный контроль.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Напомним, в октябре 2023 года сообщалось, что в Петропавловске в многопрофильной детской областной больнице 17-летний парень избил 15-летнюю пациентку и врача, а также с пистолетом угрожал расправой медицинскому персоналу. Несовершеннолетний был задержан полицией. В сумке у него был обнаружен и изъят игрушечный пистолет.

А в марте стало известно, что в Алматинской области группа подростков избивала пьяных мужчин и снимала это на видео. Выяснилось, что видеозаписи были сделаны в одном из дачных массивов в Қонаеве. Полиция установила всех участников инцидента, возбуждено уголовное дело.