Группа подростков избивала пьяных мужчин и снимала это на видео в Алматинской области

Полицейские отреагировали на видео с подростками, которые избивали пьяных людей в Қонаеве. По факту хулиганства начато расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

В соцсетях распространяется видео, где несколько несовершеннолетних издеваются над пьяным мужчиной. Один из них избивает свою жертву ногами, пока та не падает навзничь.

Также в мессенджере распространяется другое видео с участием тех же подростков, среди которых девушка, которая находится за кадром и записывает весь процесс избиения другого мужчины на камеру.

Как выяснилось, обе записи сделаны в одном из дачных массивов в городе Қонаеве.

В ДП Алматинской области корреспонденту NUR.KZ рассказали, что видео сняли осенью прошлого года и все участники инцидента, включая потерпевших, уже установлены.

"По указанному факту все участники инцидента установлены и доставлены в УП Қонаева. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". По всем фактам проводятся следственные действия с назначением необходимых экспертиз", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Наказание за хулиганство в Казахстане

Согласно ст.293 УК РК:

1. Хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, –

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, если оно:

1) совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

2) связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;

3) совершено неоднократно;

4) совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, –

наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет.